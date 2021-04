Spektakl z muzyką Miuosha na festiwalu w Moskwie pokażą młodzi artyści z Bytomia

Młodzi artyści z bytomskiego Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie zaprezentują się w Moskwie. „Zimowy pogrzeb”. Spektakl dyplomowy studentów IV roku z muzyką Miuosha został bowiem zakwalifikowany do udziału w prestiżowym festiwalu Moscow International Theatre Festival of Graduate and Student Performances YOUR CHANCE.

Festiwal ten posiada długą tradycję. Pierwsza edycja odbyła się w 2005 roku. Przedsięwzięcie wspierane jest m.in. przez rosyjskie ministerstwo kultury. W ramach międzynarodowego przeglądu organizowanego w Moskwie na scenie można zobaczyć najlepszych studentów szkół teatralnych i spektakle absolwentów szkół teatralnych z całego świata. Celem przedsięwzięcia jest znalezienie nowych gwiazd świata teatru oraz zachęcenie do rozwoju i stosowania nowych technik w sztuce teatralnej. Spektakle prezentowane podczas festiwalu są skrupulatnie dobierane przez komisję, która przygląda się poczynaniom studentów szkół teatralnych na całym świecie i wybiera najciekawsze przedstawienia do prezentacji na międzynarodowym forum.

Spektakl „Zimowy pogrzeb” w reżyserii Przemysława Kani i Piotra Bułki to sceniczna opowieść na bazie tekstu izraelskiego dramaturga Hanocha Levina. Scenografię przygotowała Sonia Singsavang, a kostiumy - Iga Sylwestrzak. Z kolei klimatyczna muzyka to dzieło Miuosha.

W jedną z głównych postaci - Laczka Bobiczka, syna zmarłej Alte Bobiczkowej - wciela się Bartosz Goździkowski.

Przez ponad trzy lata studiów dostawałem głównie role charakterystyczne, bądź z wyraźnie zarysowanym charakterem. Tutaj sytuacja była zupełnie inna. Laczek Bobiczek jest poczciwym człowiekiem, który ma jedno jedyne marzenie – być kochanym. Właśnie odnalezienie w sobie tej całkowicie szczerej potrzeby bycia kochanym oraz takiej zwykłej, ludzkiej poczciwości było najtrudniejszym elementem pracy. Potrzebowałem do tego stopniowo dojrzeć, poznać Bobiczka od podszewki i się z nim po prostu zaprzyjaźnić, żeby potrafić go w pełni zrozumieć – zdradza Bartosz Goździkowski. Przeciwieństwem Bobiczka są dwie silne kobiety – Szracja (Olga Bury) i Cickewa (Nadia Kraińska). Spektakl zmusza do refleksji, inicjuje rozważania na temat rodzinnych więzi, wzajemnego oddania, egoizmu, marzeń i cennych dla nas wartości, ale i kondycji jednostki ludzkiej i jej pozycji w społeczeństwie.

"Zimowy pogrzeb" to groteska na żywot ludzki, w której radość przeplata się ze smutkiem, życie ze śmiercią, patos z rubasznym humorem. To także burleska kpiąca ze świata marzeń i piętnująca absurdy komunikacji międzyludzkiej. Spektakl ocieka ironią i szmoncesowym humorem. Bez wątpienie jest to trudna sztuka, ale młodzi artyści poradzili sobie z nią koncertowo, tworząc intrygujące widowisko.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia tegoroczny moskiewski festiwal odbędzie się wyłącznie online. - Z uwagi na panującą pandemię nie mamy możliwości zaprezentować naszej pracy „na żywo” w Moskwie. W ramach festiwalu zostanie udostępnione jedynie nagranie spektaklu – wyjaśnia Bartosz Goździkowski. - Pomimo tego, że nie uda nam się zaprezentować spektaklu osobiście w Moskwie, to i tak jest to coś niesamowitego. To ogromne wyróżnienie i bardzo się cieszę, że nasza praca została doceniona – podkreśla Nadia Kraińska.