Spodek to symbol Katowic. Zobaczcie zdjęcia Spodka na fotografiach użytkowników Instagrama. Ale pięknie!

MOSiR Katowice zaprasza na pokazowe treningi nordic walking. Zobacz gdzie i kiedy można ćwiczyć oraz wypożyczyć za darmo kijki

24 treningi pokazowe, 50 par kijów do darmowego wypożyczenia, film i materiały instruktarzowe – MOSiR Katowice i Stowarzyszenie „W Kręgu Natury” ruszają z projektem popularyzacji nordic walkingu. To sport praktycznie dla każdego, niezależnie od wieku, czy sprawności, idealny do poprawy kondycji po pandemii. Kijki można wypożyczyć w czterech obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach.