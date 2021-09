Spodek w Katowicach odleciał na spotkanie z filiżanką WIDEO Oto katowicka Odyseja kosmiczna. Reżyseria: Radek Grec

Film zaczyna się od widoku na katowicki Spodek z lotu ptaka. Wprawne oko dostrzeże, że to tak naprawdę trójwymiarowy model.

- Byłem ciekaw czy ktoś zauważy, że to jest trójwymiarowy model. Sporo osób się nie zorientowało. Co ciekawe, przy pierwszej realizacji, mówię tutaj o Luxtorpedzie, ludzie do mnie pisali i pytali czy ktoś ją odtworzył i gdzie można ją zobaczyć - mówi Radek Grec.