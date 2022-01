Społecznicy i aktywiści z Rybnika chcą sprowadzić do miasta rodzinę uchodźców z Afganistanu

W Rybniku zawiązała się nieformalna grupa przedstawicieli różnych środowisk, która chce sprowadzić do miasta rodzinę uchodźców z Afganistanu.

- Czujemy taką potrzebę, by tych ludzi zaprosić. To swego rodzaju wdzięczność za to, co oni zrobili dla naszych rodaków – wyjaśnia Mariusz Wiśniewski, radny i prezes Stowarzyszenia 17-tka. To on wpadł na pomysł kolejnej akcji społecznej, po tym jak sukcesem zakończyła się zbiórka piżamek dla dzieci z sierocińca na Ukrainie. - Rybnik już powiedział "dobranoc", a teraz Rybnik powie "dzień dobry". Nasza poprzednia akcja pokazała jak wielkie pokłady dobroci i empatii mamy w sobie. Dlatego postanowiliśmy dalej działać. Tak jak nasi przyjaciele z Cieszyna i Bielska-Białej chcemy sprowadzić do Rybnika rodzinę znajdującą się w potrzebie. Założenie jest takie, że miasto ze swoich zasobów mieszkań do remontu, przeznaczy jeden lokal dla rodziny. My, organizacje oraz nasi przyjaciele to mieszkanie wyremontujemy, urządzimy i zapewnimy opiekę tej rodzinie na każdym kroku - mówi Wiśniewski.