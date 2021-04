Sporo premier podczas Apple Spring Loaded: nowy iPad Pro, nowy iMac, fioletowy iPhone 12, AirTag, Apple TV 4K. Ceny

Są dwa porty Thunderbolt/USB 4 obsługujące DisplayPort, Thunderbolt 3 (do 40 Gb/s), USB 4 (do 40 Gb/s), USB 3.1 (do 10 Gb/s), Thunderbolt 2, HDMI, DVI i VGA obsługiwane przez przejściówki (sprzedawane oddzielnie, możliwa jest konfuguracja z portem Gigabit Ethernet. Jest też gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Za łączność odpowiadają moduły WiFi 6 i Bluetooth 5.0. Komputer ma do 16 GB zunifikowanej pamięci RAM (w podstawowe wersji to 8 GB) i do 2 TB SSD. Do wyboru są dwie wersje M1 – z ośmiordzeniowym GPU i siedmiordzeniowym. Ile kosztuje nowy iMac? Ceny zaczynają się od 6799 zł za podstawową konfigurację (8/256 GB, 7-rdzeniowe GPU). 7899 zł kosztuje model z SSD 256 GB (8-rdzeniowe GPU), a 8899 zł – z 512 GB (8-rdzeniowe GPU).