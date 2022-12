Sportowcy pomagają 15-miesięcznej Lence. Trwa licytacja pamiątek dla chorej dziewczynki

Lenka Szostak urodziła się z rozszczepem podniebienia miękkiego i twardego. Pierwsze chwile po narodzinach dziewczynki były dramatyczne.

- Gdy zostałam z córką sama na sali porodowej, to przez około 20 minut bardzo płakała i nie dawała się przystawić do piersi. Nie otwierała buzi, płacz był bardzo przeraźliwy, jakby wołała o pomoc. Nagle zapaliła mi się lampka, że trzeba wezwać położne, bo Lenka zaczęła sinieć. Wtedy zaczął się nasz koszmar i walka o to, czy złapie oddech. Przybiegł cały zespół medyczny, zabrali ją od razu, krzycząc, że dziecko ma rozszczep podniebienia miękkiego i twardego. Do tego doszła sinica centralna, okazało się, że Lena miała wrodzone zapalenie płuc. Pojawiła się też hipoglikemia. Lekarz powiedział, że dziecko jest w bardzo ciężkim stanie i pierwsze godziny będą decydujące — mówi mama Lenki.