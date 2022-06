Spotkanie PGG z Solidarnością: sprzedaż węgla ma zostać uporządkowana. Co dokładnie się zmieni?

W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie węgiel na składzie kosztuje trzy razy więcej niż na bramie kopalni. W tej sprawie przedstawiciele "Solidarności" spotkali się 2 czerwca z zarządem PGG. Wypracowano nowe rozwiązanie - w najbliższych miesiącach poważne zmiany czekają system sprzedaży węgla.

– Prawdopodobnie od sierpnia zacznie działać sieć składów węgla PGG, która zastąpi autoryzowanych sprzedawców. Ma to funkcjonować w sposób zbliżony do franczyzy. Te składy działające według nowych umów będą miały określoną maksymalną marżę, którą będą mogły naliczać. PGG ma ściśle nadzorować, czy ta zasada jest przestrzegana. Każdy, kto będzie sprzedawał węgiel w wyższej cenie lub mieszał węgiel z PGG z innym i sprzedawał go drożej, zapłaci gigantyczną karę finansową – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.