Spotkanie z seniorkami w MDK. Były tam uczestniczki warsztatów „Kreatywni 60+”

Przy kawie i wuzetce miło jest porozmawiać i powspominać dawny czas. Uczestniczki warsztatów „Kreatywni 60+” chętnie dzieliły się swoimi ulubionymi miejscami, w których lubiły spędzać wolne chwile w okresie młodzieńczym. Niektórych z nich już nie ma. Żyją jedynie we wspomnieniach naszych babć i dziadków.

Opowieści seniorek to kopalnia wiedzy o mieście. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że na terenie DPS Zameczek dawniej znajdowała się kawiarenka. Z kolei na miejscu sklepu papierniczego Nova na Małym Rynku stał kiedyś magiel, w którym interesanci czekali aż 3 godziny, wymieniając się nowinami miejskimi i lokalnymi ciekawostkami. Na ulicy Paderewskiego był ciekawy lokal pod wdzięczną nazwą „Praktyczna Pani”, można było tu nie tylko nauczyć się szycia, ale wypożyczyć na przykład szklanki na większą imprezę. Na Wymyślaczu aktywnie działało Koło Gospodyń Wiejskich, a do kawiarni Zacisze nie mogła przychodzić młodzież. Za to Magnolii owszem. Tam odbywały się koncerty Wagantów. Na rynku miejskim w Wiejskim Domu Towarowym skubano pierze, a na dancingi chodzono do Złotej Podkowy. Ulubionym kinem było Kino Kometa na rynku, gdzie po bilety stało się w długich kolejkach.