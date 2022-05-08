Справжнє пекло на землі тепер існує. «Азовсталь» (Prawdziwe piekło na ziemi już istnieje. «Azowstal»)

Kateryna Yakovleva
"Прес-конференція з "Азовсталі". Скріншот з трансляції hromadske
"Прес-конференція з "Азовсталі". Скріншот з трансляції hromadske
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«Маріуполь. На зараз. Якщо в світі існує пекло, то воно знаходиться на Азовсталі, як влучно сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко. Обстріли та штурм без перерви. Навіть внчі з корегуванням вогню з дронів. (…) Місцями бойові дії вже за забором заводу. Частина Лівобережного району від парку Веселки знову закрита для мешканців, але цього разу терміново евакуюватись їм прийшлось самотужки без попередження.

Останні 11 квадратних кілометрів свободи в Маріуполі, перетворені на пекло», - так описує важку ситуацію на заводі «Азовсталь» радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.
Місто надалі залишається в облозі армії ворога, а основним осередком українського опору на даний час є металургійний завод «Азовсталь», який вже також став символом незламності та героїзму українських військ у цій непрошеній війні. Не зважаючи на обстріли, у повному сенсі слова, звідусіль – з повітряного, земного та морського простору, захисники під потужним вогнем тримають оборону цього останнього бастіону міста.
Проте поряд з вражаючим героїзмом там, у самому розпалі бойових дій, існує страшенна гуманітарна катастрофа, повну картину якої не можливо навіть й уявити. Крім захисників на території заводу досі знаходяться цивільні: жінки та діти, а також важкопоранені. Українській владі вдалося, заручившись підтримкою міжнародних організацій, провести вже три евакуації. Проте, ця точка на мапі є найгарячішою та найкритичнішою на сьогодні! Світ не може просто спостерігати за тим, що там відбувається! Ми всі повинні просто кричати про «Азовсталь», просити допомоги, адже відлік пішов ще з першого дня війни, але зараз він, можливо й на години… Військовим потрібна термінова підмога, пораненим – медична невідкладна допомога, мирним – евакуація та догляд!
Wszyscy musimy głośno krzyczeć o „Azovstali” i prosić o pomoc! Ratujmy razem życie ludzi w Mariupolu, to jest ważne!
Kateryna Yakovleva
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