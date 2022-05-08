Справжнє пекло на землі тепер існує. «Азовсталь» (Prawdziwe piekło na ziemi już istnieje. «Azowstal»)

Останні 11 квадратних кілометрів свободи в Маріуполі, перетворені на пекло», - так описує важку ситуацію на заводі «Азовсталь» радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

Місто надалі залишається в облозі армії ворога, а основним осередком українського опору на даний час є металургійний завод «Азовсталь», який вже також став символом незламності та героїзму українських військ у цій непрошеній війні. Не зважаючи на обстріли, у повному сенсі слова, звідусіль – з повітряного, земного та морського простору, захисники під потужним вогнем тримають оборону цього останнього бастіону міста.

Проте поряд з вражаючим героїзмом там, у самому розпалі бойових дій, існує страшенна гуманітарна катастрофа, повну картину якої не можливо навіть й уявити. Крім захисників на території заводу досі знаходяться цивільні: жінки та діти, а також важкопоранені. Українській владі вдалося, заручившись підтримкою міжнародних організацій, провести вже три евакуації. Проте, ця точка на мапі є найгарячішою та найкритичнішою на сьогодні! Світ не може просто спостерігати за тим, що там відбувається! Ми всі повинні просто кричати про «Азовсталь», просити допомоги, адже відлік пішов ще з першого дня війни, але зараз він, можливо й на години… Військовим потрібна термінова підмога, пораненим – медична невідкладна допомога, мирним – евакуація та догляд!

Wszyscy musimy głośno krzyczeć o „Azovstali” i prosić o pomoc! Ratujmy razem życie ludzi w Mariupolu, to jest ważne!

Kateryna Yakovleva

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