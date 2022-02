Sprostowanie do artykułu prasowego "Mieszkańcy boją się budowy osiedla w Katowicach przy ul. Daszyńskiego"

,,Acatom Spółka z o.o. Sp. k. informuje, że odwierty które wykonała Spółka na terenie realizowanej inwestycji sięgały do 26,0 m, a nie od 5 do 6 metrów jak stwierdza artykuł. Na dodatek, należy zaznaczyć iż w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej inwestor dokonał 9 nowych odwiertów o głębokości do 26 m o łącznej długości 164,5 mb co zostało ponadto wsparte geofizycznymi badaniami elektrooporowymi oraz 7 archiwalnymi odwiertami geotechnicznymi.

Pokład 504 stanowi część byłego pola rezerwowego KWK Siemianowice. Zgodnie z informacją o warunkach geologiczno-górniczych Wyższego Urzędu Górniczego, w/w pole podlegało płytkiej eksploatacji górniczej w latach 1881-1882 na głębokości od 10-20 m i rozciąga się ono daleko poza granicami terenu inwestycji realizowanej przez Dewelopera ACATOM Sp. z o.o. Sp. k., (zarówno w kierunku północno-zachodnim, jak i północno-wschodnim), rozciągając się pod większością zabudowanych terenów w sąsiedztwie. Nadmienić także należy, że teren ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w którym organy miasta Katowice przewidziały zabudowę wielorodzinną.