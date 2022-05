Sprostowanie do artykułu pt. ,,Osiedle bez drogi. Dziury, zalewanie, uszkodzenia pojazdów. Protest mieszkańców Szosowej w Sosnowcu..."

3. Informacja, że zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych, to inwestor powinien zapłacić za drogę, jest nieścisła. Zasadą wynikającą z tej ustawy, jest że inwestorem dla inwestycji drogowych jest zarządca drogi. Art. 16 tej ustawy wprowadza wyjątek o tej zasady. Wskazując że budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją nie drogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu szczegółowe warunki budowy lub przebudowy takich dróg ma określać umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji nie drogowej. Porozumienie z 2016 roku łączące Miasto i Miltton, nie było taką umową, Miltton nie była w nim określana jako inwestor inwestycji niedrogowej, a Miasto potwierdzało w nim, że to ono wybuduje drogę. Poza tym Miltton nie realizowało na tym terenie inwestycji nie drogowej.