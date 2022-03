Sprowadzili i sprzedali 600 samochodów z Belgii i Francji. Nie zapłacili podatków. Straty skarbu państwa oszacowano na 3 mln zł Tomasz Breguła

W trakcie prowadzenia działań funkcjonariusze skompletowali obszerny materiał dowodowy, który następnie posłużył do przedstawienia zarzutów 7 osobom, w tym kierującej zorganizowana grupą przestępczą. fot. Tomasz Bolt/Polska Press zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i doprowadzili do przedstawienia zarzutów 7 osobom. Od 2011 do 2013 roku sprowadziły one z zagranicy, a następnie sprzedały, ponad 600 samochodów, nie płacąc przy tym ponad 3 mln zł należnych podatków VAT i akcyzy. Grozi im wieloletni pobyt w więzieniu.