Srebrny jubileusz OIPH w Tychach. Wręczanie statuetki Integratora, Hermesa i Prometeusza. ZDJĘCIA

- Działalność OIPH to kilkadziesiąt konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań biznesowych, kilkanaście dużych projektów badawczych i szkoleniowych wspierających przedsiębiorczość, setki godzin doradztwa, ogromnej wartości dotacje (ponad 23 mln zł) oraz bezcenne pośrednictwo handlowe i biznesowe. To wreszcie niemały wkład w promocję miasta, co także przyczyniło się do tego, że w Tychach przedsiębiorczość się rozwija, że zmienia się wizerunek miasta - mówił prezes Zbigniew Gieleciak podczas gali 25-lecia OIPH w Tychach, która odbyła się w ogrodach przy zameczku myśliwskim w Promnicach.