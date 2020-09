Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja” w Bytomiu zostanie wyremontowany. Rozpoczęła się jego termomodernizacja

Budżet Obywatelski 2020 w Bytomiu: poznaliśmy listę zweryfikowanych projektów

Ponad 4,7 mln zł czeka w puli przeznaczonej na projekty, które zostaną wyłonione do realizacji w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Bytomiu. Z 34 zgłoszonych pomysłów przez mieszkańców do drugiego etapu przeszło 24. Co proponują bytomianie?