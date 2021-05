Stacja GOPR została uruchomiona w Wiśle. Działa w weekendy i święta. Goprowcy szybciej dotrą z pomocą rowerzystom w górach

Górskie ścieżki rowerowe w Beskidach stają się świetnie rozpoznawalnym produktem turystycznym poszczególnych miejscowości - Bielska-Białej, Szczyrku, Ustronia czy Wisły - przyciągając rowerzystów z różnych stron Polski. Wzrost liczby turystów korzystających ze ścieżek wytyczonych na beskidzkich stokach przekłada się jednak na liczbę wypadków z ich udziałem. Marcin Szczurek przytacza statystykę z której wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat liczba wypadków z udziałem rowerzystów w górach wzrosła dziesięciokrotnie - z 20 do 200 wypadków w ubiegłym sezonie, który i tak był krótszy z powodu wprowadzonego lockdownu. Kilka zdarzeń było bardzo poważnych - rowerzyści doznawali np. wielonarządowych obrażeń

- Już rok temu widzieliśmy pilną potrzebę utworzenia stacji ratunkowej w Wiśle, bo czas dojazdu ze Szczyrku, skąd wyjeżdżaliśmy, to 45 minut. W przypadku ciężkiego wypadku rowerowego, to dość długi czas dojazdu, który może decydować zdrowiu i życiu turysty – tłumaczy szef beskidzkich goprowców.

Weekendowa stacja ratunkowa GOPR została uruchomiona w Wiśle. Goprowcy swoją dyżurkę mają w siedzibie OSP Jawornik. Marcin Szczurek, naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR wyjaśnia, że to efekt dynamicznie rozwijającej się turystyki rowerowej, powstających w wielu miejscach górskich ścieżek rowerowych oraz... analiz statystyk wypadków z poprzednich lat, do jakich dochodziło w zachodniej części Beskidu Śląskiego z udziałem rowerzystów.

Dlatego utworzenie stacji GOPR w Wiśle to dobra i ważna wiadomość dla turystów. - Stąd mamy blisko na Czantorię, Skolnity, Równicę, czy Soszów - przyznaje naczelnik beskidzkich goprowców. Zwraca też uwagę na dużą przychylność ze stron władz Wisły - burmistrz Tomasz Bujok chętnie i szybko podjął temat utworzenia takiej stacji i udostępnił ratownikom GOPR pomieszczenia w OSP Jawornik.

Goprowcy mają tam do dyspozycji pomieszczenie na dyżurkę oraz węzeł sanitarny. To ważne, bo weekendowe dyżury pełnią ochotnicy, którzy przyjeżdżają nieraz z różnych stron województwa śląskiego. - W stacji w Wiśle są komfortowe warunki, by pełnić dyżur przez weekend - zapewnia Marcin Szczurek. - Można zjeść, ogarnąć się i spędzić weekend na dyżurze.