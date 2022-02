Stacje paliw w Katowicach i Sosnowcu podnoszą ceny. Obajtek: "Rozwiązujemy z nimi umowy". Kierowcy w panice kupują na zapas Marcin Śliwa

Na stacjach benzynowych w całej Polsce tworzą się wielkie kolejki. Kierowcy gromadzą zapasy paliwa, mimo zapewnień o utrzymani ciągłości dostaw płynących z polskiej branży naftowej.

Kierowcy ustawiają się w kolejkach do stacji paliw w Katowicach i Sosnowcu. Dotyczy to wyłącznie stacji, gdzie paliwo jest najtańsze - czyli stacji Makro i Auchan. Media społecznościowe zasypały zdjęcia kolejek, jakie ustawiają się na stacjach benzynowych w całej Polsce. W niektórych miejscach pojawiły się już informacje o braku paliwa i ograniczonej liczbie litrów dostępnych do nabycia dla pojedynczych kierowców, co jest absolutną nieprawdą. Przedstawiciele polskiej branży naftowej uspokajają i zapewniają, że paliwa nie zabraknie.