Stadion miejski im. Józefa Pawełczyka w Czeladzi prawie gotowy po remoncie. Jest profesjonalna bieżnia i zaplecze dla lekkoatletów

Czeladź: dwie bieżnie, można nawet rywalizować w biegu z przeszkodami

Tak więc nie miała Czeladź ani jednej profesjonalnie przygotowanej bieżni lekkoatletycznej, a teraz będzie mieć. I to aż dwie. Zadowolenia z takiego obrotu spraw nie kryją mieszkańcy, a także lokalne władze samorządowe.

- Na stadionie są wszystkie niezbędne urządzenia, nawet do zawodów klasy międzynarodowej. Oprócz 8-torowej bieżni lekkoatletycznej jest specjalny tor z rowem z wodą dla dystansu 3000 metrów z przeszkodami. Są dwie skocznie w dal. Rozbieg do rzutu oszczepem, dwie skocznie do skoku o tyczce. I kończy się budowa betonowych kół do pchnięcia kulą i rzutu młotem wraz z elementami do założenia ochronnej siatki. Jednym słowem jest wszystko, co niezbędne do każdych zawodów lekkoatletycznych – podkreśla Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.