Stadion miejski w Cieszynie odzyska dawny blask. Umowa na modernizację została podpisana

- Takie momenty szczególnie cieszą - stwierdziła w mediach społecznościowych Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna.

Stadion przy al. Łyska to kawał historii cieszyńskiego sportu. Obiekt powstał w 1931 roku. W tamtych czasach korzystała z niego młodzież cieszyńskich szkół. Potocznie zwany był „gimpelem”. W latach 50. ubiegłego wieku obiekt przejęła Stal Cieszyn. Arenę poddano gruntownej modernizacji (oddano do użytku nową płytę boiska i wybudowano trybuny dla publiczności, które mogą pomieścić 4 tys. widzów) i ponownie otwarto w 1955 r. Na początku lat 70. XX wieku przy obiekcie powstał jeszcze pawilon sportowy z pomieszczeniami i urządzeniami do obsługi stadionu, ale później lata mijały, a obiekt jak nie mógł się odczekać remontu tak nie mógł. W efekcie zamiast przyciągać miłośników sporu zaczął ich odstraszać.