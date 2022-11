Stadion Śląsk jesti gotowy,by przejąć mecz Polska - Chile! Stadion Narodowy został przecież zamknięty Rafał Musioł

Na PGE Narodowym została wykryta usterka budowlana. Stadion w Warszawie został wyłączony z użytkowania do czasu jej usunięcia, co oznacza, że nie może się na nim odbyć mecz Polska - Chile, czyli sprawdzian generalny Biało-Czerwonych przed mundialem w Katarze. Gdzie zostanie rozegrane to spotkanie? Stadion Śląski jest gotowy, by przyjąć obie reprezentacje.