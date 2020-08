Stadion Śląski Narodowym Stadionem Lekkoatletycznym. Premier Morawiecki odsłonił pamiątkową tablicę ZDJĘCIA

O nadaniu Stadionowi Śląskiemu miana Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego poinformował oficjalnie prezes Polskiego Związku lekkiej Atletyki Henryk Olszewski. Uchwała zarządu PZLA nie dziwi, wszak od trzech lat to właśnie w Chorzowie odbywają się największe imprezy lekkoatletyczne w naszym kraju - Memoriału Janusza Kusocińskiego i Kamili Skolimowskiej, a w przyszłym roku Stadion Śląski będzie areną mistrzostw świata sztafet.

– Przyznanie nazwy Narodowy Stadion Lekkoatletyczny potwierdza, że Stadion Śląski to wyjątkowy obiekt na sportowej mapie Polski. Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie w województwie śląskim znajduje się nowoczesna arena, na której odbywają się największe wydarzenia sportowe, kulturalne i rekreacyjne – stwierdził Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

- Stadion Śląski to miejsce zarówno legendarne, jak i bardzo nowoczesne. Nasza bieżnia zbiera bardzo dobre recenzje od zawodników, którzy u nas startują. Kolejne rekordy, jakie u nas padają, są niezbitym dowodem, że występują u nas najlepsi z najlepszych i to w warunkach zapewniających najwyższe standardy. Jesteśmy przygotowani na organizację zawodów lekkoatletycznych właściwie w dowolnym momencie, niezależnie czy mówimy o kolejnych fantastycznych mityngach, czy też o mistrzostwach świata. Myślę, że będziemy u siebie gościć jeszcze wiele wspaniałych lekkoatletek oraz lekkoatletów, a kolejne rekordy zostaną dopisane do naszej historii – powiedział Jan Widera, Prezes Stadionu Śląskiego.