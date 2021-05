Stal Brzeg - Ruch Chorzów na żywo, wynik live. Niebiescy jadą po 13 wiosenne zwycięstwo

Ruch Chorzów wiosną jest nie do zatrzymania. Podopieczni trenera Łukasza Berety wygrali w tym roku wszystkie 12. ligowych spotka i pewnie zmierzają w kierunku awansu do II ligi. W sobotę o godz. 17 zmierzą się ze Stalą i nie ukrywają, że jadą do Brzegu po 13 wiosenne zwycięstwo.