Stal Mielec - Górnik Zabrze 1:2. Bielica bohaterem zabrzan ZDJĘCIA

Stal Mielec - Górnik Zabrze 1:2. Bielica bohaterem zabrzan

Drużyna Jana Urbana zagrała już w sobotę bez Jesusa Jimeneza, bo Hiszpan żegna się z klubem przechodząc do ligi MLS. Brak najlepszego snajpera zabrzan był aż nadto widoczny, bo Górnik miał sporo sytuacji strzeleckich, lecz długo nie potrafił ich wykorzystać.

Górnik piłkarską wiosnę zaczął od zwycięstwa. Zabrzanie po raz czwarty od powrotu Stali do PKO Ekstraklasy w 2020 roku ograli mielczan będąc zespołem lepszym od gospodarzy.

Początek meczu w Mielcu należał do zabrzan. Aktywny był Lukas Podolski. To po akcjach byłego mistrza świata dobre okazje do zdobycia gola mieli Dariusz Pawłowski i Piotr Krawczyk. Później z bliska głową strzelał Rafał Janicki, a z dystansu Alasana Manneh, lecz po ich uderzeniach piłka mijała światło bramki.