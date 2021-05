Stal Mielec - Raków Częstochowa 0:1 NA ŻYWO, LIVE, WYNIK. Częstochowianie atakują pozycję wicelidera

W zaległym meczu 23. kolejki PKO Ekstraklasy Stal Mielec zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Spotkanie rozegrane zostanie w środę o godz. 19 w Mielcu. Częstochowianie w razie zwycięstwa zostaną wiceliderem tabeli. Tutaj możesz śledzić na żywo wynik i relację live z meczu Stal Mielec - Raków Częstochowa.

Stal Mielec - Raków na żywo, live, wynik. Częstochowianie atakują pozycję wicelidera

Mecz Stali z Rakowem miał zostać rozegrany miesiąc temu, ale w drużynie z Częstochowy piłkarze zarażeni zostali koronawirusem i spotkanie musiało zostać odwołane. Później nie bardzo było kiedy go rozegrać, bo rywalizujący także w Fortuna Pucharze Polski piłkarze Marka Papszuna grali praktycznie co trzy dni. Licząc od 9 kwietnia pojedynek w Mielcu będzie ich ósmym meczem.Zaległości uda się odrobić dopiero na finiszu ligi. Raków do meczu w Mielcu przystąpi w fantastycznych humorach. W niedzielę klub z Częstochowy odniósł największy sukces w swojej 100-letniej historii zdobywając Fortuna Puchar Polski. Czy ten sukces nie wpłynie na rozluźnienie w szeregach częstochowian?- Nie wierzę, że Raków przyjedzie sobie do Mielca, by zagrać pokazowy mecz. Oni grają o konkretny wynik, wicemistrzostwo Polski i prawdopodobnie będą chcieli dołożyć do zdobycia Pucharu Polski również srebrne medale. Jesteśmy przygotowani na ciężki mecz - powiedział Włodzimierz Gąsior, trener Stali.Piłkarze Papszuna w ciągu ostatniego miesiąca wygrali sześć spotkań i tylko jedno zremisowali. Trener dysponuje szeroką kadrą. Zespół ma już zapewnione miejsce na podium PKO Ekstraklasy. Na razie zajmuje w tabeli trzecie miejsce, lecz w razie zwycięstwa w Mielcu może wyprzedzić Pogoń i zostać wiceliderem, bo do szczecinian traci tylko punkt.O wygraną nie będzie jednak łatwo. Stal broni się przed spadkiem. Pod wodzą trenera Gąsiora, który przejął zespół 12 kwietnia, mielczanie w trzech ostatnich spotkaniach zdobyli siedem punktów, a po sobotniej wygranej z Lechem w Poznaniu opuścili ostatnie miejsce w tabeli.Stal ma obecnie trzy punkty przewagi nad Podbeskidziem, a do końca pozostały tylko dwie kolejki. Nawet remis w potyczce z Rakowem będzie dużym krokiem w kierunku utrzymania.- Nam w meczu z Lechem dopisało szczęście, spodziewam się że niezależnie jakim składem wyjdzie Raków, to ma takich zawodników w składzie, że brak straconej bramki będzie naszym sukcesem, a do tego strzelenie jeszcze większym. Wynik końcowy jest sprawą otwartą - stwierdził trener Gąsior.W pierwszym meczu tych drużyn w październiku w Bełchatowie Raków wygrał 2:1 po dwóch golach Ivi Lopeza. Hiszpan był jednym z bohaterów finału PP, ale w lidze ostatniego gola zdobył w połowie marca w Płocku. Może więc w Mielcu znów znajdzie sposób na pokonanie bramkarza beniaminka PKO Ekstraklasy.Mecz Stal Mielec - Raków Częstochowa rozpocznie się w środę o godz. 19. Transmisję można obejrzeć w Canal+ Sport. Tutaj możesz śledzić na żywo wynik i relację live ze spotkania Stal Mielec - Raków. Sędzią zaległego pojedynku będzie Wojciech Myć z Lublina.