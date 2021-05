Stal Mielec - Raków Częstochowa NA ŻYWO, LIVE, WYNIK. Częstochowianie atakują pozycję wicelidera

Stal Mielec - Raków na żywo, live, wynik. Częstochowianie atakują pozycję wicelidera

Mecz Stali z Rakowem miał zostać rozegrany miesiąc temu, ale w drużynie z Częstochowy piłkarze zarażeni zostali koronawirusem i spotkanie musiało zostać odwołane. Później nie bardzo było kiedy go rozegrać, bo rywalizujący także w Fortuna Pucharze Polski piłkarze Marka Papszuna grali praktycznie co trzy dni. Licząc od 9 kwietnia pojedynek w Mielcu będzie ich ósmym meczem.

Zaległości uda się odrobić dopiero na finiszu ligi. Raków do meczu w Mielcu przystąpi w fantastycznych humorach. W niedzielę klub z Częstochowy odniósł największy sukces w swojej 100-letniej historii zdobywając Fortuna Puchar Polski. Czy ten sukces nie wpłynie na rozluźnienie w szeregach częstochowian?

- Nie wierzę, że Raków przyjedzie sobie do Mielca, by zagrać pokazowy mecz. Oni grają o konkretny wynik, wicemistrzostwo Polski i prawdopodobnie będą chcieli dołożyć do zdobycia Pucharu Polski również srebrne medale. Jesteśmy przygotowani na ciężki mecz - powiedział Włodzimierz Gąsior, trener Stali.