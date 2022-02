Stan techniczny pojazdu. To auto nie powinno wyjechać na drogę

We wtorek (22 lutego), na ekspresowej 52-ce w Cieszynie, patrol ITD zatrzymał do kontroli drogowej serbską ciężarówkę, którą przewożono ładunek z Serbii do Polski. Inspektorzy nie mieli zastrzeżeń do dokumentów kierowcy, przewoźnika i ładunku. Ich uwagę zwrócił brak tarczy hamulcowej przy jednym z sześciu kół naczepy. Koło bez tego elementu w ogóle nie hamowało. W tej sytuacji kontrola drogowa zakończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego naczepy i wydaniem zakazu jej dalszej jazdy do momentu naprawy układu hamulcowego.

Pojazd będzie musiał również przejść badanie techniczne. Kierowcę ukarano mandatem. Za dopuszczenie do ruchu drogowego naczepy z niebezpieczną usterką odpowie też przewoźnik. Wobec niego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.