Stanisław Ligoń przypomina o podatkach. Wyjątkowa akcja podopiecznych Domu Aniołów Stróżów

Zegary z dziecięcymi rysunkami

- Anielski zegar będzie przypominał przechodniom, że upływa czas na rozliczenie PIT-u i na przekazanie 1 proc. podatku na pomoc dzieciom ze Śląska i Zagłębia - wyjaśnia Monika Bajka, prezeska Domu Aniołów Stróżów.

- Tych zegarów powstało bardzo dużo. W każdej naszej świetlicy, każdym klubie - w Katowicach, Sosnowcu i Chorzowie - dzieciaki rysowały swoją impresję na temat upływającego czasu. Dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na to, że niewiele już go zostało, by rozliczyć się podatkowo, ale też przekazać 1 procent. Wciąż bowiem jest sporo osób w Polsce, które go nie przekazują organizacjom pożytku publicznego. A szkoda - dodała Monika Bajka.

Podkreśliła, że jeśli wybierzemy organizację, której chcemy przekazać 1 proc. podatku, to mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym otoczeniu.