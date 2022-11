Stanisław Mazuś mniej znany. Wystawa grafiki i malarstwa w Muzeum Miejskim w Tychach. ZDJĘCIA

Stąd tytuł wystawy "Stanisław Mazuś mniej znany". Właśnie dlatego, że już mało kto pamięta, a może nawet mało kto wie, że znany z portretów, autoportretów oraz nostalgicznych pejzaży i martwej natury artysta zajmował się także grafiką.

- Stanisław Mazuś to artysta, któremu przyszło się spotkać ze wszystkimi osobami, które zajmowały się zarządzaniem kulturą w tym mieście. Dzisiaj są z nami: Jan Łyp, Hubert Chwalczyk czy Jan Kulbicki. To osoby, dzięki którym wiele się w tym mieście wydarzyło. Stanisław Mazuś był częścią tego środowiska, które czuło w tamtym czasie niesamowitą młodość tego miasta i wspaniałą synergię. To była niezwykła wymiana energii pomiędzy tymi, którzy kulturą zarządzali, a tymi, którzy ją tworzyli zarówno w sferze plastyki, jak i muzyki. To było cudownie barwne środowisko, którego praca zaowocowała plenerowymi przedsięwzięciami oraz powstaniem galerii sztuki, w czym Stanisław Mazuś miał swój olbrzymi udział - powiedziała Aleksandra Matuszczyk, dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach.