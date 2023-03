Starówka w Gliwicach będzie zamknięta dla samochodów. Mieszkańcy i przedsiębiorcy protestują - nikt nie jest zadowolony z pomysłu Paweł Kurczonek

Kolejne uliczki gliwickiej starówki zostaną wyłączone z ruchu samochodowego. Zmiany, które wejdą w życie latem, obejmą kilkanaście uliczek w historycznym sercu Gliwic. Jak mówią władze miasta, celem działań jest rozszerzenie strefy przyjaznej spacerowiczom i turystom. Mieszkańcy i przedsiębiorcy widzą sprawę inaczej. - Nie możemy uwierzyć w to co Państwo macie zamiar zrobić i komu ma to służyć. Żaden przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na Starówce nie widzi korzyści płynących z Państwa planów – czytamy w liście skierowanym do władz Gliwic.