Startuje OFF Festival na terenie Doliny Trzech Stawów. To będzie bardzo muzyczny weekend

OFF Festival w Katowicach

To będzie pierwsze takie spotkanie od sierpnia 2019 roku. Z powodu pandemii nie było OFF Festivalu w 2020 roku, zaś rok temu Artur Rojek zaproponował specjalny projekt OFF Club. To były koncerty plenerowe, osobno biletowane, oczywiście na terenie Doliny Trzech Stawów.

Społeczność festiwalowa trzymała wówczas kciuki, aby 2022 rok był już czasem powrotów do imprez w pełnym wymiarze: z zagranicznymi gwiazdami i dużą frekwencją.

I tak się dzieje.

Tegoroczna, 15. edycja OFF Festivalu królować będzie w Katowicach od piątku, 5 sierpnia do niedzieli, 7 sierpnia.

- Pracowałem nad line up’em bardzo długo i musiałem poradzić sobie z wieloma przeciwnościami. Mam nadzieję, że efekt będzie super - mówił Artur Rojek w niedawnym wywiadzie dla Dziennika Zachodniego.

Pomysłodawca i dyrektor artystyczny OFF Festivalu przez ostatnie lata przyzwyczaił fanów imprezy, że na OFF-ie jest miejsce zarówno dla muzyki alternatywnej, ciężkiego metalu, rapu czy dźwięków ludowych.