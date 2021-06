Stary Rynek w Częstochowie jest piękny, ale martwy. Okoliczne lokale są zamknięte. Miasto czeka wiele pracy, aby ożywić starą dzielnicę

Nowa, podświetlana fontanna, balansujące rzeźby Jerzego Kędziory i nowoczesny, przeszklony pawilon, który eksponuje odkrycia archeologiczne sprzed lat. Zmodernizowany Stary Rynek w Częstochowie robi wrażenie na mieszkańcach miasta i turystach. To prawdziwa wizytówka Częstochowy. Co prawda niektórzy narzekają na brak zieleni, ale mała architektura i donice dodają rynkowi uroku. Nawet w poniedziałek przed godz. 13 nie brakuje ludzi, który Stary Rynek odwiedzają, na którym odpoczywają.

Zamknięte restauracje, lokale do wynajęcia

Poniedziałkowy spacer po Starym Rynku i otaczających go ulicach to trudne doświadczenie. Kiedyś największym problemem był dom handlowych Puchatek. Relikt PRL szpecił rynek, a budynek od wielu lat nie był remontowany. Dzisiaj to nie Puchatek z pustymi lokalami i z paskudną elewacją jest największym problemem. Pandemia i modernizacja Starego Rynku sprawiła, że stał się on martwy.

Zamknięte są niemal wszystkie lokale wokół Starego Rynku. Nawet na pięknie odrestaurowanych kamienicach wiszą napisy informujące o lokalach do wynajęcia. Ta zaraza dotknęła nawet lokale naprzeciwko Rynku, znajdujące się przy ulicy Mirowskiej. Owszem odwiedzając Stary Rynek, można się wybrać na zakupy do pobliskiego Rossmanna czy Biedronki, ale pozostałe punkty usługowe, sklepy i restauracje w zdecydowanej większości są zamknięte.

W poniedziałek przy Starym Rynku działała tylko jedna restauracja, na innej był napis "Otwarte", ale pozostawała zamknięta, być może otwiera się po południu. Na Mirowskiej jeden z lokali zapowiada otwarcie na 22 czerwca, ale czy rozkręcanie interesu w tym miejscu w ogóle na sens?