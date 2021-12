Stefan Żywotko. Ze Lwowa po mistrzostwo - książka o absolutnie wyjątkowej postaci polskiego sportu Afryki. Recenzja

Michał Zichlarz zabiera nas, na kartach swojej książki, wraz ze swoim bohaterem w niezwykłą podróż

Stefan Żywotko to postać absolutnie wyjątkowa. Michał Zichlarz w swojej książce ,,Stefan Żywotko. Ze Lwowa po mistrzostwo Afryki” tak naprawdę odkrywa ją dla czytelników.

W historii polskiej piłki nożnej było wielu znakomitych trenerów. Tacy, jak Kazimierz Górski, Antoni Piechniczek potwierdzają tę tezę. Ich znają wszyscy sympatycy tej dyscypliny w naszym kraju.

Zresztą nie tylko oni. Gdyby przeprowadzono uliczną sondę, zadając pytanie, kim są ci dwaj panowie, to na 100 zapytanych pewnie 90, a może nawet 99 odpowiedziałoby, że to twórcy największych sukcesów reprezentacji Polski. Gdyby taką samą ilość respondentów zapytano kim jest Stefan Żywotko, to wynik byłby z całą pewnością odwrotny. Może zaledwie kilku z nich odpowiedziałoby, że nieprzeciętny szkoleniowiec. Coś o nim słyszeli i na tym kończy się ich wiedza. Postanowił to zmienić znany dziennikarz sportowy Michał Zichlarz.