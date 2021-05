Stereotypy o Śląsku i jak z nimi walczyć? - dyskusja w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach

- Pomimo stereotypów, jakie ludzie mają na temat tego regionu, on się zmienia. Choć ciągle kojarzy się z górnictwem, to jednak mamy tu coraz więcej zagranicznych, polskich, a nawet śląskich firm technologicznych. I już w ciągu najbliższych pięciu lat więcej ludzi będzie tu pracować w korporacjach i innych biurowcach niż na kopalni. A i sami mamy swoje pomysły, swoje biznesy - powiedział Sebastian Pypłacz. Ambasadorami Śląska możemy być sami. Jeśli będziemy wiedzieć o nim na tyle dużo, by nim zadziwiać innych. . Grzegorz Franki zadziwił m.in.przewodników po Sejmie RP informacją, że sala sejmowa była wzorowana na sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Nie wiedzieli o tym.

Mimo 13 noblistów, wielu znaczących aktorów i innych twórców, naukowców, polityków, itd. Śląsk nadal postrzegany jest przez pryzmat kopalnianych hałd, górnictwa, krupnioków, wulgaryzmów i rubasznych dowcipów opowiadanych gwarą. Co zrobić, by zmienić ten obraz? - o tym była mowa na "Spotkaniu bez stereotypów" w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka, gdzie spotkali się Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego, Marcin Musiał, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym, Sebastian Pypłacz, członek zarządu Związku Górnośląskiego, Jolanta Michta, nauczycielka i regionalistka, dziennikarz Wojciech Wieczorek i Raisa Misztela, piosenkarka ukraińskiego pochodzenia, od 40 lat mieszkająca w Tychach. Wyszło na to, że łatwiej zmienić rzeczywistość niż stereotypy.

- Od początku widziałam piękno w tym śląskim narodzie. Jakie piękno? Po pierwsze, kiedy zostawałam u przyjaciół, gdy mąż wyjeżdżał na zawody, rano na śniadanie czekał na mnie gorący chlebek, który pani domu, kochana Danusia, o świcie przynosiła ze znanej piekarni. Wszystko w tym domu miało swoją godzinę: obiad, kolacja. Wszystko punktualnie. I do tego ta czystość w domu. Tak jak moja koleżanka dbała o dom, tego nie da się po prostu opisać. Te wartości przekazała nie tylko swojej rodzinie, ale i mnie. Od niej się tego wszystkiego nauczyłam. Od 40 lat mieszkam na Śląsku, kocham moje Tychy i kocham ludzi, ponieważ nauczyli mnie wielu pięknych rzeczy. Przede wszystkim nauczyli mnie kochać i szanować wszystko - opowiadała. Goście podkreślali, że postrzeganie czy w ogóle dostrzeganie Śląska zależy od nas. To, że na mapie pogody są Katowice to zasługa Kamila Durczoka.

W dyskusji pojawiła się też kwestia nieudanych prób uznania języka śląskiego jako jednego z języków regionalnych.

- Politycy w Warszawie mają problem z zaufaniem do mniejszości, w tym do Ślązaków - mówił Marcin Musiał. - W tym myśleniu jest jakiś strach, że to godanie po śląsku to jest jakiś zapalnik, od którego pójdzie iskra i może doprowadzi do czwartego powstania, poleje się krew... To jest jakieś absurdalne myślenie, bardzo nieeuropejskie, bo w Europie raczej myśli się o tym, że dwujęzyczność to bogactwo. To dodatkowy wymiar dla człowieka, poszerzenie granic jego świata.

Autor projektu ustawy uznania regionalnego języka śląskiego wierzy, że to się w końcu uda.

- Powoli udaje się budować większość dla tej sprawy - powiedział.

- Język to jest też serce. To jest kwestia pewnego myślenia - zaznaczyła Jolanta Michta.

Uznanie języka śląskiego jako regionalnego, jak podkreślali uczestnicy dyskusji, nie będzie skutkowało obowiązkiem uczenia się go. Będzie go używał ten, kto będzie miał taką potrzebę.

- Dziś prócz pasjonatów i tych naturalnych użytkowników języka śląskiego coraz częściej można kupić gadżety ze śląskimi słowami. Jest zapotrzebowanie i w związku z tym powstają firmy i sklepy, które odpowiadają na to zapotrzebowanie. Bo jedni potrzebują godać po śląsku tak, jak się nauczyli w domu, a innym wystarczy znać kilka słów. Nie ma żadnego narzucania czegokolwiek przez kogokolwiek, chodzi po prostu o tworzenie warunków do ochrony tego bogactwa, żeby coś z niego zostało dla następnych pokoleń - powiedział prezes Franki.