Stoch liderem w finale Raw Air NA ŻYWO. Skoki narciarskie dziś. Oslo. PROLOG, KONKURS

Niedzielny konkurs w Oslo będzie ostatnim startem skoczków na dużej skoczni w tym sezonie. Później przyjdzie czas na loty na mamutach. W stolicy Norwegii rozstrzygnie się dziś rywalizacja w cyklu Raw Air.

Przed prologiem i finałowym konkursem prowadził Stefan Kraft, który o 15,1 pkt wyprzedza Ryoyu Kobayashiego. O podium wciąż walczy szósty w klasyfikacji Kamil Stoch, tracący 10,6 pkt do trzeciego Karla Geigera.

W prologu wystartowało 62 zawodników. Na liście znajdowało się sześciu Polaków - Kacper Juroszek (nr 12), Jakub Wolny (22), Paweł Wąsek (27), Dawid Kubacki (34), Piotr Żyła (43) i Kamil Stoch (44). Do konkursu awansowała cała szóstka, ale humory w ekipie popsuł fakt, że Kamil Stoch oddał słaby skok i stracił szansę na włączenie się do walki o miejsce w czołowej trójce. Prolog wygrał Karl Geiger, który oddał skok na odległość 130,5 metra. Dziewiąte miejsce zajął Piotr Żyła (124 m). Niemiec awansował na drugie miejsce w cyklu i do Krafta traci 26,6 pkt. Stoch spadł na jedenaste miejsce.