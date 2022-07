Stoelzle Częstochowa z nową wanną szklarską. To była błyskawiczna inwestycja! Gigantyczny piec powstał w zaledwie 65 dni

Stoelzle Częstochowa z nową wanną szklarską

- Mniej więcej trzy lata temu opracowaliśmy strategię operacyjną na najbliższe lata. Powstało kilkadziesiąt kierunków rozwoju. Zdecydowaliśmy się na jeden, który został podzielony na trzy etapy – wspomina Artur Wołoszyn, Prezes Zarządu Stoelzle Częstochowa.

- Pierwszym krokiem było otwarcie nowego Centrum Logistycznego, dzięki któremu mogliśmy sprostać wielu komplikacjom w światowych łańcuchach dostaw oraz przygotować się na realizację następnych etapów naszej strategii sprzedażowo – operacyjnej. Drugi krok to rozwój dekoracji, czyli stworzenie nowej linii technologicznej do malowania naszych produktów. Trzeci natomiast to ogromny krok milowy – budowa nowej wanny i trzech nowych linii technologicznych oraz modernizacja dwóch starych – zaznacza.

Prezes Zarządu Stoelzle Częstochowa przyznaje, że inwestycja była ogromnym wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym z punktu widzenia bezpieczeństwa i jakości pracy. - Podołaliśmy jednak i dziś możemy celebrować ten wyjątkowy moment – cieszy się Artur Wołoszyn.