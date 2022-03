Stowarzyszenie Betlejem w Jaworznie udostępni uchodźcom remontowany od miesięcy dom, przeznaczony pierwotnie dla bezdomnych.

Stowarzyszenie Betlejem w Jaworznie, które już od 26 lat prowadzi dom dla osób w kryzysie bezdomności, kolejny remontowany na potrzeby bezdomnych budynek udostępni uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli do miasta w poszukiwaniu schronienia przed działaniami wojennymi, jakie mają miejsce za wschodnią granicą Polski. Obywatele Ukrainy będą mieć do dyspozycji między innymi dwa około czterdziestometrowe mieszkania, w których pobyt możliwy będzie długoterminowo. Aktualnie trwają przyspieszone prace remontowe , w jakich udział wezmą też sami uchodźcy, potencjalni mieszkańcy domu.

Nowe przeznaczenie remontowanego budynku

Remontowany już od wielu miesięcy budynek, który Stowarzyszenie Betlejem miało pierwotnie przeznaczyć na potrzeby bezdomnych, decyzją Wspólnoty zajmą niedługo mieszkańcy Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych na terenie ich kraju, przyjechali do Jaworzna, by uzyskać schronienie. Jak informuje Stowarzyszenie, na ten moment budynek jest wyremontowany w siedemdziesięciu procentach, po gruntownych pracach, podczas których między innymi został wymieniony cały dach czy okna. Budynek wymagał też zamontowania wszystkich instalacji, a z uwagi na pilną potrzebę jak najszybszego ukończenia działań i udostępnienia domu jego nowym mieszkańcom, wszelkie prace muszą być przyspieszone.

Brakuje im materiałów budowlanych

Na szczęście, do pomocy przy remoncie budynku nie brakuje chętnych, pracują tam mieszkańcy Betlejem i wolontariusze. Wśród osób zaangażowanych w działania remontowe znajdą się także obywatele Ukrainy, przebywający od niedawna w Polsce. Grupa Ukraińców, która będzie pracować przy odbudowie domu, zamieszka w nim razem ze swoimi bliskimi. Stowarzyszenie informuje jednak, że brakuje jeszcze wielu materiałów budowalnych, niezbędnych do ukończenia prac remontowych, między innymi płyt gipsowych czy płyt OSB. Wspólnota apeluje więc o pomoc, by wesprzeć budowę, dostarczając najbardziej potrzebne z nich.