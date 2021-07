Stowarzyszenie Olszówka zaprasza na kolejną wycieczkę. Tym razem śladami modernizmu w Bielsku i Białej

Stowarzyszenie Olszówka zaprasza na kolejną wycieczkę

Na przełomie XIX i XX wieku region Śląska Cieszyńskiego przeszedł dynamiczny okres uprzemysłowienia. W tym okresie wykształciła się tu architektura modernistyczna, która ogarniała swoim zasięgiem zachodnie gospodarki już na początku XIX wieku.

- W wyniku budowy nowych fabryk i instytucji z nimi kooperujących doszło do gwałtownego rozrostu starych miast, takich jak na przykład Bielsko. To właśnie architektura zakładów przemysłowych jako pierwsza dążyła do stopniowej redukcji zbędnego zdobnictwa oraz do zastosowania nowoczesnych rozwiązań budowlanych, otwierając tym samym drogę do powstania „nowoczesnej” czyli „modernistycznej” architektury. Bielsko potrzebowało sprawnej infrastruktury komunalnej, zapewniającej jej mieszkańcom dostawy gazu, elektryczności oraz bieżącej wody. Łatwy dostęp do wyżej wymienionych mediów, który dziś uważamy za coś oczywistego, uchodził w ostatniej dekadzie XIX wieku i na początku XX stulecia za przejaw postępu, a nawet luksusu - informują organizatorzy wycieczki.