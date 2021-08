Strajk kierowców autobusów w Żorach. Nie kursowała Bezpłatna Komunikacja Miejska. Kierowcy firmy A21 nie wyjechali na ulice Żor Piotr Chrobok

W Żorach powtórzył się strajk kierowców. arc.

Kilkadziesiąt niezrealizowanych kursów i wciąż rosnąca liczba autobusów, które nie wyjechały na trasy - to bilans trwającego strajku kierowców autobusów w Żorach. Protest rozpoczęli kierowcy firmy A21 obsługujący wszystkie linie żorskiej Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej. To kolejna tego typu sytuacja w ostatnim czasie. Pracownicy firmy przewozowej około godziny 14:30 wrócili do pracy.