Strajk w Nexteer Automotive w Tychach. Pracownicy żądają podwyżek. "Pracujemy w ciągłych nadgodzinach"

Strajk w Nexteer Automotive w Tychach

Strajk rozpoczął się we wtorek, 18 maja, ok. godz. 12, w Nexteer Automotive w Tychach. To firma tworząca układy kierownicze ze wspomaganiem hydraulicznym i elektrycznym, kolumny kierownicze oraz produkty do układów jezdnych dla ponad 50 największych światowych producentów samochodów, w tym BMW, Fiata, Forda, General Motors (Opel), PSA (Peugeot-Citroen), Lotus.

Przerwa w pracy została ogłoszona przez Zakładowy Związek Zawodowy "Solidarność". Wstrzymana została jedna linia produkcyjna. Strajkujący argumentują swoje działania niskimi płacami. Ponadto niezadowolenie wśród pracowników wywołał wniosek o zwiększenie limitu godzin nadliczbowych. Limit miał zwiększyć się z 150 do 416 godzin w roku kalendarzowym.

- Najważniejszą rzeczą w kwestii podwyżek jest to, że pracownicy powinni być wynagradzani godziwie. Nexteer Automotive nie odczuł znacząco kryzysu związanego z koronawirusem. Pracujemy w ciągłych nadgodzinach, nawet w święta. Pracowaliśmy w święta wielkanocne, 3 maja również byliśmy w pracy, 11 listopada zeszłego roku - to samo! Pracujemy na okrągło - mówi Grzegorz Zmuda, przewodniczący Zakładowego Związku Zawodowego Solidarność w Nexteer Automotive Tychy.