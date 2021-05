Strajk w WORD w woj. śląskim. Egzaminatorzy wciąż strajkują, a dyrekcja zapowiada rekrutację nowych pracowniów

Od 10 maja w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego trwa strajk egzaminatorów i pracowników biur obsługi klienta. A od początku roku spór NSZZ Solidarność 80 domaga się podwyżek dla pracowników WORD Katowice. Chodzi m.in. o podwyżki 1000 złotych brutto od stycznia tego roku (związki chcą wyrównania pensji - red.), a od przyszłego roku jeszcze 500 złotych. Pozostali pracownicy, postulują o podwyżkę od 400 do 1200 złotych brutto.

12 maja Sebastian Białkowski złożył do Prokuratury Okręgowej w Katowicach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Łukasza Droba, dyrektora WORD w Katowicach.

Białkowski zarzuca dyrektorowi WORD w Katowicach Łukaszowi Drobowi między innymi utrudnianie działalności związkowej, w tym nie udzielenie informacji stronie związkowej. Jak twierdzi, dyrektor nie przekazał związkom informacji o sytuacji ekonomicznej i strukturze zatrudnienia. Jak zapewnia wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność 80 w katowickim WORD, wnioski w tej sprawie zostały złożone do dyrekcji jeszcze w październiku 2020 roku.

- Część osób, która uczestniczyła w strajku, wraca do pracy. Rozmawiamy z egzaminatorami i przekazujemy bieżącą sytuację firmy. Nie uchylamy się od odpowiedzi. Nasza propozycja, którą przedstawiliśmy jest wciąż aktualna, czyli 500 złotych podwyżki dla egzaminatorów i 300 złotych dla pracowników biur obsługi klienta. Jednak im dłużej strajk będzie trwał, może się okazać, że propozycja, która "leży na stole", nie będzie możliwa. Nie możemy przystać na propozycję związków, ponieważ stracilibyśmy płynność finansową. W najbliższych dniach przeprowadzimy też nabór na nowych egzaminatorów - tłumaczy Drob. Dyrektor podkreśla także, że pracownikom wypłacane są trzynaste pensje i premie.

Obecnie zarobki egzaminatorów wahają się od 4 do 8 tys. złotych i są regulowane ustawą. Im więcej kategorii egzaminacyjnych, tym wyższa wypłata. Dyrektor wyjaśnia, że z roku na rok zyski z opłat egzaminacyjnych spadają, a w 2020 roku - m.in. w związku z dwumiesięcznym przestojem, jaki wymusiła pandemia COVID-19 - strata ośrodka wyniosła 2,4 miliona złotych. Przychylenie się do postulatów związków, oznaczałoby powiększenie dziury budżetowej do 6 milionów złotych.