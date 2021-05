Strajk w WORD w woj. śląskim. Egzaminatorzy żądają podwyżek nawet o 1500 zł. Część egzaminów może zostać odwołana

- Szacujemy ilu egzaminatorów nie przystąpiło do pracy i w te miejsca kierujemy osoby, które mogą zgodnie z planem przeprowadzać egzaminy. Zabezpieczamy bieżące funkcjonowanie oddziałów i planujemy, że wszystkie egzaminy się odbędą - zapowiada Łukasz Drob, dyrektor WORD Katowice.

Dokładna liczba strajkujących nie jest znana. Wiadomo jedynie, że za przystąpieniem do strajku opowiedziało się 106 spośród 202 uprawnionych do głosowania.

W poniedziałek, 10 maja, strajk rozpoczęli pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. Co ważne, nie tylko w centrali, ale również w oddziałach terenowych: Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku i Tychach.

- Gdybyśmy przychylili się do postulatów związkowych, czyli podwyżki i wyrównania wynagrodzeń za ubiegły rok, dziura w budżecie powiększyłaby się do 6 milionów - dodaje.

Obecnie zarobki egzaminatorów wahają się od 4 do 8 tys. złotych i są regulowane ustawą. Im więcej kategorii egzaminacyjnych, tym wyższa wypłata.

Kolejny postulat Solidarności dotyczy zmniejszenia dobowej liczby egzaminów, które może przeprowadzić egzaminator, z dziewięciu do ośmiu. Chodzi o poprawę komfortu pracy, a także możliwość odpowiedniego skupienia się na każdej jeździe.

Dyrekcja odpowiada w ten sposób, że realny czas pracy egzaminatora w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy wynosi cztery godziny. To czas, który spędza z kursantami, którzy przystępują do egzaminów. Wynika to z faktu, że egzaminy zazwyczaj nie trwają długo lub kończą się przed czasem. Wiele z nich już na placu manewrowym.

- Poza tym zmniejszenie dobowej liczby egzaminów wydłużyłoby czas oczekiwania wśród kandydatów na kierowców - dodaje Drob.