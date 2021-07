Straszna burza szalała w Myszkowie. Połamane gałęzie drzew w mieście i na Dotyku Jury

Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wezmą ślub ZDJĘCIA Gerard oświadczył się w swoje urodziny. Powiedziała tak!

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz to szczęśliwa para, którą uwielbiają widzowie programu "Sanatorium miłości" emitowanego na antenie TVP. 10 lipca urodziny świętował Gerard Makosz i przy tej okazji oświadczył się swojej ukochanej na zamku w Niepołomicach. Co na to Iwona Mazurkiewicz? Powiedziała tak! Zobacz zdjęcia zakochanych seniorów.