Straż Graniczna zatrzymała sześciu cudzoziemców. Chcieli dotrzeć do Francji, ich podróż zakończyła się w Polsce

- Do zatrzymania cudzoziemców doszło w Czechowicach-Dziedzicach. Funkcjonariusze Straży Granicznej informację o sześciu mężczyznach ujawnionych w naczepie ciężarówki otrzymali od funkcjonariuszy policji z Czechowic-Dziedzic. Policję zawiadomił obywatel Bułgarii, kierowca samochodu ciężarowego, w którego naczepie nielegalnie podróżowali cudzoziemcy. Nie był on świadomy, że wraz z nim podróżują cudzoziemcy - poinformował chor. szt. SG Szymon Mościcki, p.o. rzecznika prasowego Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego.

- Mężczyźni usłyszeli zarzut przekroczenia granicy państwowej ze Słowacji do Polski wbrew przepisom przy użyciu podstępu, nie posiadając wymaganych dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy. Cudzoziemcy przyznali się do stawianego im zarzutu, złożyli wyjaśnienia i poddali się dobrowolnie karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby na 2 lata - chor. szt. SG Szymon Mościcki.

Obywatel Bangladeszu, który miał paszport i wizę, która nie uprawniała go do podróżowania po strefie Schengen, został zwolniony i pouczony o obowiązku niezwłocznego opuszczenia terytorium RP i wyjazdu do państwa członkowskiego, w którym posiada zezwolenie na pobyt. Z kolei dwaj Lankijczycy, decyzją Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, zostali osadzeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Tam będą oczekiwali na przekazanie do państwa, w którym złożyli wniosek o ochronę międzynarodową. Wobec pozostałych obcokrajowców (3 obywateli Bangladeszu) komendant placówki w Bielsku-Białej wszczął postępowanie o zobowiązanie do powrotu.