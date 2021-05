Straż Miejska w Częstochowie otrzymała nowy radiowóz. To pierwszy nowy pojazd dla strażników od 6 lat Bartłomiej Romanek

Częstochowska Straż Miejska ma nowy radiowóz za 150 tys. zł. Samochód przekazał w piątek strażnikom prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. To ford transit connect w pełni przystosowany do służby patrolowej oraz do przewożenia zatrzymanych osób.