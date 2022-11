"Strażnicy Galaktyki. Bez wiary. Tom 2". Powszechny Kościół Prawdy wraca z przytupem RECENZJA

"Strażnicy Galaktyki. Bez wiary. Tom 2". O czym jest nowy album?

"Strażnicy Galaktyki. Bez wiary" to drugi tom przygód Strażników Galaktyki z serii wydawniczej Marvel Fresh! Autorem tej opowieści jest znany z mrocznych i niesztampowych historii Donny Cates („Doktor Strange”, „Thor”, „Venom”), a rysunki stworzył Cory Smith („Avengers”, „Wojny nieskończoności”). Album zawiera zeszyty #7–12 serii „Guardians of the Galaxy” oraz „Guardians of the Galaxy Annual” #1.

Zasłużone wakacje Strażników Galaktyki zostają nagle przerwane. Muszą się zmierzyć z dobrze im znanym potężnym wrogiem – Powszechnym Kościołem Prawdy! Kosmiczni fanatycy próbują wskrzesić swojego nowego mesjasza, który może zarówno zagrozić całemu wszechświatowi, jak i na zawsze pokonać Śmierć. Strażnicy zwracają się o wsparcie do szopa Rocketa, ale czy sami zdołają pomóc przyjacielowi w jego własnym starciu ze śmiercią?