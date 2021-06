Strefa Kibica na Rynku w Bytomiu: Tak kibicowano na meczu Francja - Niemcy ZDJĘCIA

Strefa Kibica na Rynku w Bytomiu zlokalizowana jest w ogródku piwnym lokalu Arena Sport Pub & Bistro. Do dyspozycji kibiców jest 110 wygodnych miejsc - 98 krzeseł i 12 leżaków, które w trakcie meczów Euro 2020 okupowane są przez kibiców.

Mieszkańcy Bytomia mecze Euro 2020 mogą oglądać na Rynku. To jedno z niewielu miast w naszym regionie, w którym Strefę Kibica zlokalizowano w tak reprezentacyjnym miejscu.

Bytomianie oglądający spotkanie na Rynku nie kibicowali żadnej z drużyn. Raczej nastawili się na to, by w tak atrakcyjnym otoczeniu obejrzeć ciekawy pojedynek dwóch kandydatów do medali Euro 2020 racząc się przy tym ulubionymi napojami.