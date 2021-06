Strefa Kibica w Chorzowie. Gdzie zobaczyć zmagania piłkarskie Biało-Czerwonych?

Jednym z ważniejszych dni podczas Euro 2020 to 14 czerwca 2021. To właśnie wtedy o godzinie 18 Biało-Czerwoni rozegrają pierwszy mecz mistrzostw Europy. Ich rywalem będą nasi południowi sąsiedzi, czyli Słowacja. Dotychczas Polacy zagrali ze Słowakami osiem razy: cztery z nich to były mecze towarzyskie, a cztery spotkanie o punkty. Niestety ze statystyk wynika, że z punktowanych meczów zwycięsko wychodzili Słowacy. Ostatnie zwycięstwo z naszymi południowymi sąsiadami odnieśliśmy w maju 2012, gdy tuż przed Euro 2012 wygraliśmy w wyjazdowym towarzyskim starciu 1:0 po bramce Damiena Perquisa.

11 czerwca w piątek o godzinie 21 rozpocznie się mecz inauguracyjny Euro 2020. Piłkarze mecz otwarcia mistrzostw Europy rozegrają w Rzymie na Stadio Olimpico. Dzień później – 12 czerwca odbędą się już 3 spotkania: Walia z Szwajcarią zagra o godzinie 15, Dania z Finlandią o 18, a o 21 piłkarska walka stoczy się między Belgią a Rosją. 13 czerwca również odbędą się trzy spotkania o tych samych porach, co dzień wcześniej i będą to kolejno: Anglia-Chorwacja, Austria-Macedonia Północna i Holandia-Ukraina.

Rok 2021 będzie różnił się od poprzednich lat pod względem organizacji stref kibica na Euro 2020. Wiele popularnych miejsc przygotowujących transmisje meczów dla grona kibiców, wycofała się w tym roku z tej powinności. W poprzednich latach najpopularniejszą strefą kibica w Chorzowie był Stadion Śląski. To tam rzesze kibiców wspólnie przeżywały triumfy i porażki Biało-Czerwonych piłkarzy. Niestety w tym roku, ze względu na organizację wcześniejszych wielkich wydarzeń stadion nie organizuje strefy kibica.

Już jutro rusza EURO 2020 (2021) Zapraszamy do oglądania razem z nami wszystkich meczy w ramach rozgrywek Euro 2020 (2021) Rezerwacje stolików - 729-862-385 Chorzów, ul. Powstańców 1/U1 – czytamy komunikat na Facebooku piwiarni.

Jednym z lokali udostępniających transmisję rozgrywek Biało-Czerwonych jest Chorzowska Piwiarnia Warki. To tam wierni kibice będą mogli oglądać wszystkie mecze Mistrzostw Europy.

Euro 2020 to wyjątkowa impreza sportowa. Nie tylko ze względu na fakt, że odbywa się co 4 lata, (a w tym roku co 5), ale również przez obecną sytuację epidemiczną. Jeszcze kilka miesięcy temu organizacja Mistrzostw Europy i związanych z tym stref kibica wydawała się niemożliwa, a dziś w piątek 11 czerwca o godzinie 21 usłyszymy pierwszy gwizdek na inauguracji Mistrzostw Europy.

b]Kibice, wzywamy was do pełnej mobilizacji sił, aż do niedzieli 11 lipca![/b]