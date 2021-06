Strefa kibica w Jastrzębiu jest jedyną w regionie. W meczu Polska - Słowacja, biało-czerwonych wspierały tłumy

NOWE Wyleczą ostrą białaczkę u 95 proc. dzieci? Jest szansa na przełom! Lekarze SUM rozpoczęli badania kliniczne, trwa rekrutacja pacjentów.

Dzieci z rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną zyskają dostęp do najnowocześniejszych, dostosowanych indywidualnie terapii, często unikatowych, dotąd nierefundowanych. Pozwoli to zmniejszyć liczbę chemioterapii stosowanych u najmłodszych pacjentów i zwiększyć szanse na wyleczenie nawet do 95 proc. chorych dzieci.