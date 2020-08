Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach: od 4 września za postój zapłacimy aplikacją i kartą płatniczą. Z ulic znikają inkasenci, rosną kary

Bilety kupimy znowu u kierowcy autobusu

Jeśli podróżujecie liniami PKM Jaworzno i nie kupiliście jeszcze biletu to ponownie możecie zrobić to u kierowcy autobusu. Jak na XXI wiek przystało u kierowcy zakupimy także bilety kartą płatniczą. W autobusach są także dozowniki do dezynfekcji rąk.