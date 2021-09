Strefa wolna od zakazu spożywania alkoholu w Parku Lisiniec w Częstochowie? Miasto podtrzymuje negatywne stanowisko w tej sprawie Bartłomiej Romanek

Młoda Lewica, Młoda Prawica i Młodzi Demokraci, trzy częstochowskie młodzieżówki, chcą, aby w Parku Lisiniec w Częstochowie powstała strefa wolna od zakazu spożywania alkoholu poniżej 18 procent. Pomysł nie jest nowy, bo już trzy lata temu Młoda Prawica skierowała do władz miasta petycję w tej sprawie. Trzy lata temu skierowano do prezydenta Częstochowy i przewodniczącego Rady Miasta kolejny wniosek, tym razem podpisany przez trzy młodzieżówki, ale odpowiedź miasta jest odmowna. - Mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców Częstochowy, nie znajduję uzasadnienia do zmiany stanowiska w tej sprawie - informuje w odpowiedzi Piotr Grzybowski, wiceprezydent miasta.