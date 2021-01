Strzelali do psa jak do tarczy. Nie da się wyciągnąć wszystkich kul z ciała zwierzęcia. Trwa poszukiwanie sprawców

Azorek ma szansę żyć. Właściciele psa: "Zabierajcie go i uśpijcie!"

Azorek był w trakcie leczenia i wracał do zdrowia. Jednak jego właściciele zrezygnowali z leczenia psa. Gdy odbierali go im członkowie stowarzyszenia Pet Patrol Rybnik, rzucili im na odchodne: "zabierajcie go i uśpijcie". Pies jest fatalnym stanie, ale stowarzyszenie będzie walczyć o jego zdrowie. Potrzebuje w tym naszej pomocy!